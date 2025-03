Clamoroso in Bulgaria: minuto di silenzio per Ganchev, ma lui è ancora vivo

Ha del clamoroso quanto accaduto in Bulgaria, dove l'Arda Kardzhali ha osservato un minuto di silenzio per Petko Ganchev, ex calciatore bulgaro che con quella maglia ha segnato più di 120 gol, per ricordare la sua scomparsa. Peccato però che Ganchev sia ancora vivo, andando a creare un'incredibile gaffe che è diventata virale.