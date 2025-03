Lukaku, Garcia e la bufera nel ritiro del Belgio: cosa è successo e le parole di Courtois in conferenza

È l'argomento del giorno in Belgio e anche un po' in Spagna perché il protagonista è Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. La storia è nota: il numero uno blancos ha lasciato la nazionale quasi due anni fa per problemi con il vecchio ct e buona parte dei compagni. Polemiche a non finire, frecciate, litigate, fiumi e fiumi di inchiostro sui giornali del Belgio. Adesso il nuovo ct, Rudi Garcia, lo ha convocato dopo averci parlato e dopo che lo stesso Courtois ha dato la sua disponibilità. Ma c'era tanta attesa per il confronto di ieri sera tra il portiere e i senatori dello spogliatoio: Lukaku (possibile nuovo capitano del Belgio), De Bruyne e Tielemans. Un clima teso, dicono i media del Belgio, ma necessario. Courtois ha dovuto chiedere scusa ai compagni, a tutto lo staff e ai tifosi e stamattina si è presentato in conferenza stampa per chiarire tutto e metterci la faccia. Con chi? Con Tielemans al suo fianco, tanto per far capire che se non avesse risolto tutto con il gruppo non ci sarebbe stato nessun reintegro e nessuna conferenza.

Caos Belgio, le parole di Courtois in conferenza E allora, meglio chiarire tutto e provare a scrivere la parola fine: "Naturalmente capisco che per i tifosi è stato più difficile. Spero che possano accettarmi di nuovo. Spero che sostengano la squadra e che potremo lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi - ha detto il portiere belga -. Ho visto i compagni e c'è stata una bella conversazione tra noi. Sono stato in grado di spiegare tutte le informazioni errate o le mezze verità. Loro mi hanno fatto delle domande e così ho potuto capire meglio perché alcuni giocatori erano rimasti delusi. Adesso conta solo il futuro e ci tengo a dire che la fascia di capitano non è e non è mai stata un problema. Si può essere leader anche senza". Gli ha fatto eco Tielemans: "Thibaut ha spiegato il perché delle sue scelte e il gruppo ha accettato. Ora vogliamo vincere entrambe le partite dei play-off e qualificarci per la Coppa del Mondo. Ho visto una persona che voleva mettere tutte le carte in tavola e penso che il ct abbia fatto bene ad avviare questo chiarimento". Storia chiusa, bufera finita. Almeno per adesso.

