Brasile, il ct Dorival fa sette sostituzioni contro la Colombia: ecco il motivo

Scontro per Alisson, Dorval fa sette cambi: il motivo

Nel corso del secondo tempo c'è stato un durissimo scontro di gioco tra l'ex Roma Alisson e il colombiano Davinson Sanchez. Un duro scontro aereo, testa contro testa, per il quale sono entrambi rimasti a terra e poi fatti uscire per il regolmaneto Ifab-Fifa relativo alle concussioni. Sempre secondo il regolamento, questa situazione concede una sesta sostituzione ai due tecnici. Ma non è finita qui: i regolamenti Ifab - aggiornati a luglio del 2024 - consentono anche un ulteriore sostituzione extra per le due squadre, "fino ad un massimo finale di 7 cambi", per situazioni di questo genere. Ed è per questo motivo che la sostituzione di Vinicius Junior al 102', autore del gol vittoria al 99', è perfettamente regolare, nonostante lo spavento dei tifosi verdeoro che hanno creduto in un errore del ct e in una possibile sconfitta a tavolino.