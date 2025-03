De Rossi sul ritiro dal calcio: "Devi essere preparato e avere le idee chiare, io le avevo"

Una giornata nel segno di Pepito e delle emozioni. La partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi è stata una vera parata di stelle e di gol. Non poteva mancare Daniele De Rossi, suo compagno in Nazionale. "È andata bene ma siamo un po' acciaccati - ha scherzato al termine del match che lo ha visto indossare la casacca del Pepito Team - il campo è più grande di come me lo ricordavo". "Ritrovare Pizarro e gli altri ex compagni? È bellissimo, bellissimo anche vedere questo affetto per Beppe perché è un ragazzo che se lo merita e un giocatore incredibile".