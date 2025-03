Sarri sul futuro: "Cerco sentimento e motivazione. Conte? Sono contento per una cosa..."

A margine della premiazione della Panchina d'Oro, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento che sta vivendo senza panchina e non solo: "Periodo normale, uno cerca di studiare e aggiornarsi vedendo le tendenze, è un lavoro che facciamo tutti quando siamo fermi"[...] Sto seguendo 5-6 campionati e non vedo questa tendenza spiccata come in Italia. In alcuni campionati vedi 2-3 giocatori del 2004 e altri 2006, cosa che da noi è più difficile da fare per altri motivi. Qualche squadra può dare spunti".