Presentata al Foro Italico la Nazionale Italiana Sistema Sportivo

La promozione dello sport e dei suoi valori, su tutti l’inclusione, e la forte vocazione per il sociale. È stata presentata ieri, presso l’Aula Marinozzi dell’Università del Foro Italico, la Nazionale Italiana Sistema Sportivo (N.I.S.S.) alla presenza del rettore Attilio Parisi nonché presidente onorario della squadra, il presidente CINFP (Comitato Nazionale Italiano Fair Play) Ruggero Alcanterini, il presidente di GE.SI.S. Italia Daniele Laureti e il presidente di FMSI Lazio Carlo Tranquilli. La Nazionale, composta da professionisti del settore sportivo uniti dall’obiettivo di promuovere lo sport, si distingue per l’impegno nel sociale. La prima partita ufficiale sarà sabato 29 marzo 2025 contro la Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport. L’evento sarà a sostegno del progetto di volontariato “Ti Accompagno IO" della Fondazione Emanuela Panetti Onlus.

Laureti: "Ci sono valori che solo lo sport sa regalare"

“Dall’idea di fare sistema tra i vari organismi operanti nel comparto sportivo nasce, a volte tra gli stessi interpreti, un legame di stima e amicizia che si concilia con lo spirito e i valori che soltanto questa dimensione sa regalarci - ha detto Laureti -. Fare sport e contribuire attivamente nel sostenere una sana e corretta gestione e riqualificazione generale del Settore rappresenta oggi una mission che mette assieme diverse figure, dal gestore e presidente dell’associazione passando per gli operatori e tutte quelle persone che con passione operano professionalmente e istituzionalmente orientando le loro energie e competenze a beneficio della diffusione e della pratica sportiva in luoghi innovativi e soprattutto sicuri per la collettività”.