Maradona Jr: "Mio padre lasciato morire dai medici. Avrà giustizia, gliel’ho promesso"

In Argentina prosegue il processo per la morte di Diego Armando Maradona . Emergono particolari sempre più agghiaccianti su come è stata gestita la malattia del Pibe de Oro. A intervenire sulla questione è stato il figlio Diego Armando Maradona Junior ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: "Ho sempre detto che l’equipe medica l’ha lasciato morire volontariamente , l’hanno ammazzato e quello che sta uscendo dal processo non mi sorprende. Ho studiato e letto le carte, è giusto che venga fuori quello che sta uscendo ma è complicato doverlo accettare".

Maradona Jr: "I colpevoli della morte di mio padre pagheranno"

Maradona jr. prosegue: "Il pm ha mostrato la foto del ventre di mio padre in aula per dimostrare la gravità dei comportamenti dell’equipe medica nei suoi confronti. Poi vederla mostrata in mondovisione da buona parte della stampa è stata una mancanza di tatto e rispetto nei confronti di mio padre e anche di noi figli. Io, ad esempio, ho scelto di non vedere certe cose e trovarmi costretto a guardare la foto del suo ventre gonfio non mi è piaciuto affatto. La testimonianza del dottor Cassinelli certifica l’agonia di papà. Un uomo che paga profumatamente l’equipe medica per curarlo e sapere che viene lasciato solo è terribile. Poi la morte di un papà per un figlio è sempre dolorosa, figuriamoci quando viene vista in mondovisione. Io cerco e darò giustizia a mio padre, gliel’ho promesso quando morì, i colpevoli pagheranno".