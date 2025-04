Lazio benissimo, Atalanta malissimo. Roma e Juve avanzano nella bagarre Champions

È biancoceleste l'impresa del giorno: Baroni ha dato una lezione a Gasp in piena crisi di gioco e risultati (terzo ko di fila, non vince in casa dal 22 dicembre, zero gol nelle ultime 3 partite). Dopo il pari dell'Olimpico, anche Ranieri e Tudor sono più che mai in lotta per il terzo e quarto posto, conteso da sei squadre nello spazio di 6 punti