Mondiale per Club, due novità: riguardano portieri e arbitri

ROMA - Mentre si avvicina il calcio d’inizio della prima edizione della FIFA Club World Cup a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, la FIFA intensifica il lavoro dietro le quinte per garantire un arbitraggio di altissimo livello. Seminari internazionali, innovazioni tecnologiche e nuove regole.

I seminari degli arbitri per il Mondiale per Club: due novità

Negli ultimi mesi arbitri provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a una serie di incontri di preparazione. Il più recente si è svolto dal 31 marzo al 4 aprile presso la sede della FIFA a Zurigo, con la partecipazione di direttori di gara UEFA. Altri seminari si erano tenuti precedentemente a Dubai, per gli ufficiali AFC, CAF e OFC, e a Buenos Aires per quelli di CONMEBOL e Concacaf. “Abbiamo già fatto molta strada,” ha dichiarato Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale FIFA. “Monitoriamo costantemente i nostri arbitri, la loro forma fisica, la loro salute. L’obiettivo è arrivare pronti, nelle migliori condizioni, quando la palla inizierà a rotolare a Miami.”

Le novità per la Coppa del Mondo per club

L’edizione 2025 della Coppa del Mondo per club non rappresenta solo una novità nel formato, ma anche nell’approccio all’arbitraggio. In linea con le nuove modifiche regolamentari approvate dall’IFAB il 1° marzo, saranno introdotte regole mirate a ridurre le perdite di tempo da parte dei portieri (i portieri potranno trattenere la palla solo per otto secondi). Inoltre verranno testate le body-cam sugli arbitri, in una fase sperimentale che potrebbe rivoluzionare la trasparenza decisionale in campo.