Corsa Champions, sei squadre in sei punti: tutto quello che c'è da sapere 

Sei squadre in altrettanti punti a sette giornate dalla fine. La corsa Champions non è mai stata così agguerrita, a cominciare dall’Atalanta, terza a 58 punti, fino ad arrivare alla Fiorentina, ottava con 52 punti. Più staccato il Milan, a 48, ma che attraverso la Coppa Italia può comunque sperare ancora in un piazzamento europeo. In mezzo ci sono il Bologna (4° a 57 punti), poi la Juventus (5° a 56 punti), la Lazio (6° a 55 punti) e la Roma (7&de