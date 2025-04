Tonali e l'ombra Florenzi sulle scommesse. Fermati anche tre arbitri

Aleggiano le prime ombre “sportive” sull’inchiesta scommesse della procura di Milano. Tonali, quindi il calciatore “collettore”, diceva a De Giacomo, l’uomo di punta dell’organizzazione, che a Florenzi «manca solo il Psg…». «Vabbè dai, ma è un miracolato vero» la risposta dell’allibratore. Che poi argomentava, tramite vocale, suggerendo una possibilità di vincita sicura: «Comunque digli solo che esiste il cash out, volendo. Visto che mi sa che gli mancano due partite. Poi se quando gliene manca vuole coprirsi di una cifra magari superiore a quella che gli fa fare il sito, te la gira e vediamo...». Una chat “pericolosa”, questa, perché i tesserati non possono scommettere sul calcio in base dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva. La circostanza è ovviamente tutta da appurare e servono prove più solide di un messaggino. In caso di violazione, si rischierebbero almeno 3 anni di stop, come sa bene Sandro, salvatosi dalla sanzione più grave grazie al patteggiamento (10 mesi) e all’espediente della pena alternativa (incontri, terapie, ecc).