ROMA - Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha rinviato il giudizio sugli episodi accaduti nel derby tra Lazio e Roma di domenica scorsa, in attesa della relazione che verrà stilata dai responsabili dell’Ordine pubblico. "In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato - si legge nella nota della Figc - il giudice sportivo dispone a cura della Procura federale un supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili". "In relazione all'interlocutoria inserita nel Comunicato Ufficiale n. 204 pubblicato in data odierna, precisa che la richiesta di supplemento d'istruttoria ha ad oggetto un evento avvenuto durante la gara all'interno dell'impianto sportivo".