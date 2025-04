La Fifa ha deciso: nessun arbitro turco è stato selezionato per il prossimo Mondiale per Club in programma dal 14 giugno 2025 al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. La decisione ha scatenato numerose polemiche in Turchia. Tra i 117 arbitri provenienti da 41 Paesi che parteciperanno alla competizione non figura alcun rappresentante del paese a cavallo tra Europa e Asia. Un'assenza che ha scatenato forti critiche all’interno del mondo calcistico turco. Sui social sono arrivate numerose critiche da parte di appassionati e osservatori indirizzate contro i vertici del calcio nazionale per il declino del movimento e la modesta reputazione degli arbitri turchi a livello internazionale, giudicati a più riprese anche dall’ex tecnico della Roma José Mourinho.