Trofeo Aemme Cup Under 12-13, trionfa il Francavilla a Mare

Grande kermesse di calcio giovanile Under 12 e 13 con il Trofeo Aemme Cup , circuito consolidato sul territorio per le varie categorie dei vivai nazionali di calcio che fa capo all’organizzatore e talent scout Antonio Marzio.

Le partite a Pescara, Francavilla a Mare e Penne

A Pescara e Francavilla a Mare, tradizionali teatri delle gare di calcio di questi tornei, si è aggiunta Penne, con tutto il significato sociale che si porta dietro la scelta di un comune terremotato: il presidente del club locale, Marrone, ha voluto 'donare' alla cittadinanza e agli sportivi la presenza delle due squadre con cui la Juventus ha partecipato alla manifestazione. È stato un momento di grande partecipazione collettiva e di sport condiviso con passione.

Al via 20 squadre, c'era anche la Juve

Ai nastri di partenza 20 squadre, con i bianconeri e il Pescara che hanno riconfermato la loro presenza per il decimo anno di fila. La finale tra Sambenedettese e Francavilla a Mare, che in semifinale avevamo eliminato rispettivamente la Juventus B e il Pescara, è finita 1-1 sul campo e 6-5 per il Francavilla a Mare dopo i calci di rigore.