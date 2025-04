Tudor e i dubbi verso il Parma: "Koopmeiners a forte rischio". E su Yildiz...

La Juve sfida il Parma e Igor Tudor dice le cose come stanno per quanto riguarda gli infortunati: "Yildiz ha avuto qualche problema per una contusione, Koopmeiners anche ha accusato dei fastidi: il turco oggi ha fatto qualcosa con noi e vedremo, l'olandese è a forte rischio. Abbiamo lavorato su tutto sfruttando al meglio la settimana più lunga, ma ci aspetta una sfida davvero complicata perché gli emiliani stanno facendo bene e hanno pareggiato contro Inter e Fiorentina". Il tecnico bianconero non vuole sentire la parola "traghettatore": "Rispondo come sempre, quella parola è brutta: in 10-20 anni che sono in Italia, quella parola non mi dà una bella sensazione. Quando uno arriva è un allenatore, uno può andare a casa anche con un contratto di cinque anni. L'allenatore vive alla giornata, partita dopo partita. Va vissuto tutto senza programmazioni, il futuro si costruisce adesso. La partita si costruisce oggi, così bisogna vivere. Dal passato si prendono lezioni e non ci si pensa più, il futuro non ti dà niente se non ansia. Tu ti devi preparare al massimo così quando arriva la partita vai a mille, è tutto quello che conta. Il resto conta zero".