Il dramma dell’ex campione del Real: “Ammalato per colpa dei viaggi, sono spaventato a morte”

Morientes e la trombosi: che spavento

Morientes ha spiegato che i frequenti spostamenti per impegni professionali e personali potrebbero aver contribuito all'insorgere del problema, sottolineando l'importanza di ascoltare i segnali del proprio corpo. “Mi sentivo male dopo tanti viaggi . In uno di questi, il petto ha iniziato ad avere dolore , una fitta lancinante sotto lo sterno. Pensavo fosse qualcosa di gastrico e non volevo andare in ospedale. Ma di notte ho sentito qualcosa e sono andato subito dal medico . Hanno iniziato a guardarmi il cuore e non hanno visto nulla finché non hanno trovato un versamento nella pleura. Era un'embolia polmonare. È un coagulo che si è formato nel mio ginocchio a causa dell'eccesso d'aria sull'aereo e dell'auto ferma. Il mio sangue ha iniziato ad addensarsi nell'aria ed è salito ai polmoni. Ho passato cinque giorni in ospedale, rischiando di morire. È importante che chi viaggia più volte alla settimana sia consapevole di questi pericoli. È una buona idea portare con sé l'eparina e viaggiare se necessario . In caso contrario, consiglio di prendere decisioni più consapevoli e di non viaggiare sempre come faccio io”.