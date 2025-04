Taveggia, l'intervista al Corriere dello Sport fa il giro del mondo

"Per un pugno di dollari", ma non si parla della fortunata pellicola con protagonista il mito Clint Eastwood, bensì del retroscena svelato da Paolo Taveggia al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, in un'intervista esclusiva che sta facendo il giro del mondo, ripresa e pubblicata da molti siti, che in particolare hanno voluto evidenziare il passaggio nel quale l'ex storico dirigente meneghino, che ha partecipato dal vivo all'epopea del Milan berlusconiano, racconta di quanto fu decisivo anche per l'Inter di Moratti. Come? Svelando un incredibile aneddoto sull'acquisto di Roberto Carlos da parte dei nerazzurri.