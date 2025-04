Roma, la Primavera sogna lo scudetto: da Almaviva a Romano e Coletta. Ecco i nuovi talenti per il futuro

Prima in classifica e con le semifinali scudetto ormai assicurate. A Trigoria la Primavera torna spesso a spazzare via nubi e portare raggi di sole. Non fa eccezione la Roma di Gianluca Falsini che, con il roboante 9-0 di ieri sull'Udinese, ha ottenuto il pass per le final four del campionato. Un risultato importante se si considera la partenza di tanti calciatori che aveva fatto le f