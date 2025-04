Morte Papa Francesco, la Figc conferma il minuto di silenzio in Serie A

Ufficializzata la sospensione di tutte le gare ufficiali in programma sabato 26 aprile, giornata delle esequie solenni di Papa Francesco, continuano le disposizioni per commemorare nella maniera più consona il Santo Padre. Disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi, ma non solo, la Figc ha infatti stabilitò anche le modalità di accompagnamento, che saranno le stesse su tutti i campi e per tutte le squadre.