BARCELLONA (Spagna) - Continua l’assalto dei club arabi verso i campioni dei maggiori campionati europei. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, negli ultimi giorni l’ Al-Hilal (formazione in cui militano già l’ex difensore del Napoli Koulibaly , l’ex interista Joao Cancelo e l’ex laziale Sergej Milinkovic Savic ) sarebbe pronto ad andare all’assalto del brasiliano Raphinha del Barcellona , che in questa stagione somma finora 49 partite giocate, 30 gol e 23 assist. Numeri da Pallone d'Oro.

Raphinha, l’offerta clamorosa

L'Al-Hilal per assicurarsi il tesseramento del fantasista sudamericano avrebbe offerto al giocatore 200 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Gli arabi avrebbero intenzione di presentare un’offerta anche al Barcellona, mettendo sul piatto altri 100 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore, per un investimento complessivo così di 300 milioni di euro. Una delegazione del club arabo si sarebbe presentata nei giorni scorsi nella sede del club catalano per definire l’affare in tutti i suoi dettagli. Raphinha ha un contratto con il Barcellona fino al 2027, e i dirigenti avevano già iniziato le negoziazioni per prolungare l’accordo. Ma davanti a tal offerta, sarà il calciatore a decidere il suo stesso futuro.