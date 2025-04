Crespo, Denis, Biglia e Improta insieme per i bambini della Sanità

AFA, Napoli Legends e Spacca Napoli Sporting uniti per far sognare ogni bambino: diventare calciatore è un sogno possibile. German Denis, Gianni Improta, Lucas Biglia ed Hernan Crespo si sono ritrovati al Centro Sportivo San Gennaro dei Poveri per rinsaldare un legame fortissimo: quello tra Argentina e Napoli nel segno di Diego Armando Maradona.