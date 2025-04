Ma l'Inter è davvero così stanca? E la Roma può approfittarne? Tutte le risposte

Il Triplete è volato via, ma l'Inter ha ancora troppo da giocarsi prima di sedersi e riposare. A partire da domenica quando ospiterà una Roma imbattuta in questo 2025 e con la voglia di tenere accesa la speranza di un posto in Champions. La squadra di Inzaghi non può perdere altri punti visto il calendario più morbido del Napoli e il baratro di finire una stagione con "zeru titoli". Ma Lautaro e compag