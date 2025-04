L'Avellino chiude in bellezza, battuto anche l'Altamura: grande festa al Partenio 

Una grande festa, quella di stasera allo stadio Partenio (tutto esaurito, ancora una volta) per l'ultima uscita stagionale dell' Avellino in campionato. Dopo la promozione in Serie B ottenuta la scorsa giornata contro il Sorrento, al "Viviani" di Potenza, la squadra di mister Raffaele Biancolino ha posto fine al proprio campionato nella partita contro l'Altamura. E lo ha fatto nel migliore dei modi: vittoria per 2-1, con le reti, entrambe arrivate nel primo tempo, che portano le firme di Patierno e Lescano . L'autorete di Cionek al 96' accorcia le distanze, ma è troppo tardi.

Che festa al Partenio. Stadio sold-out per la squadra di Biancolino

Lo spettacolo al Partenio ha avuto inizio ben prima del fischio d'inizio. Undici lupi cecoslovacchi, infatti, hanno compiuto un giro di campo, guidati dall'amministratore unico Giovanni D'Agostino, figlio del presidente Angelo Antonio. Tra i presenti in tribuna autorità, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Una celebrazione impressionante, per una squadra che ha dominato il girone C di Serie C, nel quale ha collezionato ventidue vittorie, nove pareggi e solo tre sconfitte. Un ruolino di marcia perfetto soprattutto nell'ultima parte di campionato, concluso con undici successi consecutivi: eguagliato il record di 11 vittorie di fila ottenuto dall'Avellino del 2018-2019 in Serie D.

In seguito alla promozione in Serie B della squadra irpina, il Corriere dello Sport - Stadio ha voluto dedicare un poster esclusivo ai lupi, disponibile in tutte le edicole del capoluogo lunedì 28 aprile. "Lupi in Favola", per un Avellino davvero magico nel corso della gestione Biancolino. Una cavalcata straordinaria, certificata dal successo del "Viviani" con circa mille tifosi al seguito e con la conseguente festa in città, prima di questa ultima, vittoriosa, uscita in Serie C.

