Fermana, trattativa in corso per la cessione della maggioranza del club

La Fermana , club di Serie D appena retrocesso in Eccellenza , è vicina a un cambio di proprietà : è in corso una trattativa con un gruppo internazionale interessato a rilevare la maggioranza del club . A seguire l’operazione, anche il manager Francesco Pileri, che sta curando i contatti per conto degli investitori. L'obiettivo è costruire un progetto di crescita a lungo termine, senza perdere il forte legame con la città di Fermo e i suoi tifosi. Nuovi incontri sono previsti nei prossimi giorni per provare a chiudere l'accordo.

Fermana, trattativa in corso per la cessione a un gruppo imprenditoriale di livello internazionale

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito: "È in corso in questi giorni la trattativa che punta a un accordo per la cessione della maggioranza delle quote della Fermana Football Club. Si tratta di un progetto che guarda al futuro con ambizione ma nel pieno rispetto della storia del club e del profondo legame con il territorio fermano. Gli attuali responsabili del club da giorni stanno portando avanti la trattativa con un gruppo imprenditoriale di livello internazionale, che ha dimostrato interesse per l’acquisizione della società, anche tramite il lavoro del manager Francesco Pileri, che opera in Italia per conto dello stesso gruppo internazionale. Nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri, con l’obiettivo di rilanciare il club con un piano di crescita pluriennale e con un impegno concreto a mantenere forte il legame con la città, i tifosi e tutto il territorio".

Fermana, due anni da incubo

La Fermana arriva da due retrocessioni consecutive: nella stagione 2023/24 il 19ª nel girone B della Serie C aveva condannato il club alla D, in cui quest'anno è arrivata all'ultimo posto nel girone F: l'anno prossimo giocherà quindi in Eccellenza.