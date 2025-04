Il nuovo progetto di Danilo: un programma di salute mentale nei settori giovanili del calcio brasiliano

Al Web Summit di Rio, Danilo ha presentato “Crescer”, un progetto di educazione socio-emotiva per bambini e adolescenti , nato con la piattaforma Voz Futura. Già attivo nel suo progetto sociale Futuro Re2ondo, il capitano del Brasile vuole estenderlo anche ai settori giovanili dei club professionistici Danilo ha commentato così questa iniziativa: “Il mio ruolo in questo ecosistema è quello di incentivare contenuti propositivi e diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni. VOZ Futura è nata da un nostro disagio personale, dalla consapevolezza di essere bombardati quotidianamente da notizie negative , sia sui media che sui social"

Danilo e la nuova iniziativa per i settori giovanili

"Capisco che le notizie negative siano importanti per comprendere in che momento storico ci troviamo - ha continuato l'ex Juventus - tuttavia credo manchino molto di più percorsi propositivi, spazi in cui raccontare storie belle. Esistono molte iniziative valide, persone che magari aiutano due o tre individui nella propria comunità, persone che vogliono fare del bene. Dovremmo mettere una lente d’ingrandimento su queste storie che solitamente non vengono raccontate. VOZ nasce anche da un mio bisogno personale di consumare qualcosa di bello, positivo, di vedere storie ispiratrici”.