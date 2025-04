La Figc istituisce un Osservatorio sulla violenza agli arbitri

Ha fatto il giro d'Italia la notizia dell'arbitro 19enne che nelle scorse settimane è stato brutalmente aggredito in Sicilia . Il mondo del calcio si è schierato compatto a difesa di Diego Alfonzetti, tant'è che è stato ospite di Lazio e Roma per lo scorso derby all'Olimpico . L'episodio che lo ha coinvolto però è solamente la punta dell'iceberg di un problema molto più grande sul quale la Figc ha deciso di dover intervenire.

Figc, istituito l'osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri

Il consiglio federale ha istituito un "Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri" su proposta del presidente, Gabriele Gravina. Servirà per analizzare gli episodi e promuovere iniziative per contrastare le violenze contro di direttori di gara. Il nuovo organismo sarà coordinato da Paolo Cortis, già presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, con il vice coordinatore Carlo Pacifici (Aia). Ne faranno parte poi Michelangelo Vitali (Lega serie A), Edoardo Busala (Lega B), Andrea Pippa (Lega Pro), Giovanni Cadoni (Lega dilettanti), Giorgio Gaggioli per l'assocalciatori e Francesca Stancati per l'assoallenatori.