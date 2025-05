Roma-Fiorentina, i voti: Svilar come Alisson, Zaniolo nervi tesi

Determinante, decisivo, straordinario. Le sue parate ricordano quelle dell'anno di grazia di Alisson nel 2018. Per vincere però il brasiliano è andato altrove, tutta Roma spera che invece Mile resti qui e lo faccia con i colori giallorossi. Da blindare.

Koné: 7.5

Box to box, non molla mai, è il giocatore chiave di questa seconda parte di stagione della Roma. Da blindare anche lui visto che piace a mezza Europa. Non si era mai visto guidare così i compagni, sta diventando anche leader.

Kean: 7

Gli manca il gol ma mette sempre paura alla Roma. Lo fermano le mani di Svilar e la grinta e il cuore di Mancini.