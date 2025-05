Lotta Champions, che ammucchiata: calendario e stato di forma delle 5 pretendenti

Cinque squadre in due punti con tanti scontri diretti e solo 270' da giocare. La lotta Champions non è mai stata viva come quest'anno e riserverà di certo un finale thirller da qui al 25 maggio. I successi di Roma e Lazio e il pareggio di Bologna-Juventus hanno intensificato ancora di più l'ultimo sprint che vede coinvolta anche l'Atalanta mentre sembrano ormai troppo lontane Fiorentina e Milan. In palio c'è l'Europa dei grandi e anche un be