Ceferin, duro attacco all'Italia: "Qui gli stadi sono una vergogna"

Ceferin, duro attacco agli stadi italiani: "Sono una vergogna"

San Siro bocciato per la finale di Champions del 2027, ma non solo. Ceferin non ha certo usato mezzi termini per descrivere lo stato di salute degli stadi italiani in questo momento: "Le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna. L'Italia è uno dei paesi più grandi dal punto di vista calcistico, con Mondiali, Europei e Champions League vinte. Allo stesso tempo, però, rispetto agli altri grandi paesi del calcio, avete di gran lunga le infrastrutture peggiori - ha ribadito a Sportmediaset -. Ad essere sincero sono un po' stufo di queste discussioni italiane sugli stadi, perché rimangono sempre e solo discussioni. Spero che l'Italia faccia qualcosa per gli stadi, i club hanno bisogno di un aiuto dal governo e dalle istituzioni. I privati devono investire. È ora di fare qualcosa, perché gli stadi sono terribili".