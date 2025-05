Roma e Lazio, la Champions vi fa grandi: introiti da 60 milioni per blindare i big e alimentare i sogni

Arrivare in Champions, per l'orgoglio cittadino e internazionale. Ma pure per il portafoglio e per trattenere i big. O magari cederli ma avere la possibilità di avere denaro fresco per poter non solo puntellare la rosa, ma rimetterla quasi a nuovo. Perché la Champions League garantisce tra i 50 e i 60 milioni di incassi sicuri con la sola qualificazione al super girone. Ci sono poi gli incassi da botteghino (un po’ più cor