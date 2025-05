Bonucci torna in Kings League, è la nuova Wild Card dei Boomers di Fedez

Leonardo Bonucci torna a calcare il palcoscenico della Kings League . L'ex capitano della Juventus ha scelto di sposare il progetto tecnico dei Boomers di Fedez , in vista dei playoff del campionato italiano. L'obiettivo è centrare la qualificazione al prossimo Mondiale per Club , in programma a Parigi , a pochi mesi dalla sfortunata parentesi con l'Italia in occasione della Kings World Cup Nations .

Leonardo Bonucci in Kings League: è la nuova Wild Card di Fedez

Leonardo Bonucci è la Wild Card scelta dai Boomers di Fedez a pochi passi dall'importantissima sfida con i Stallions di Blur, che mette in palio il pass per la semifinale della Kings League e per il Mondiale per Club in calendario a Parigi il prossimo giugno. Il difensore viterbese dovrebbe tornare in campo alla Fonzies Arena sabato 10 maggio.