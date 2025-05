La Coppa Pizzeria sbarca nel porto di Napoli: lo scenario è pazzesco

La Coppa Pizzeria sbarca nel porto di Napoli: come nasce e in cosa consiste

In cosa consiste la Coppa Pizzeria, figlia della creatività e della fantasia: "Questo è un grande gesto collettivo: noi abbiamo creato un contenitore surreale, le regole del gioco sono assurde, ma a rendere questo torneo davvero qualcosa di imprevedibile e unico è il fatto che chi partecipa porta la sua creatività e la sua fantasia in maniera assolutamente imprevedibile", ha dichiarato Daniele Sigalot alla Rai. E in campo, tra tifosi, striscioni e tanta musica, ci sono marinai e gladiatori, passando per samurai e penitenti, fino ad arrivare a cruciverba umani e giocatori di Subbuteo. Il tutto, seguendo un artista concettuale come Sigalot, legato a tematiche profonde, declinate attraverso una prospettiva ludica e immediata: "La coppa pizzeria nasce semplicemente dal fatto che volevo organizzare una partita con quattro amici quando vivevo a Berlino ed è un po' degenerato in quindici anni questo concetto di piccola partita intima. Si è sviluppato ogni anno ingrandendosi fino ad arrivare all'idea di portare il Colosseo a Napoli. Il calcio è una mia grande passione - ha aggiunto - l'arte è il mio lavoro: sono poco serio in entrambe e questa è la somma".

Colaps spiega: "Volevamo uno scenario più alla Mad Max"

L'anno scorso, l'edizione sul fondo della storica piscina Kursaal di Ostia Lido. Ora, un'idea che si sposta all'interno di un maxi Colosseo di metallo, tra 250 container che fanno da contorno ad un'arena davvero speciale: “Quest'anno volevamo uno scenario un po' più alla ‘Mad Max’ - ha sottolineato Antonello Colaps, direttore artistico della Coppa Pizzeria - e abbiamo deciso di venire a Napoli nell'area portuale che ci sembrava si potesse prestare bene ad avere uno scenario più ruvido. Volevamo costruire qualcosa di memorabile che potesse vincere il 'Compasso d'oro' e abbiamo pensato che il Colosseo nell'area industriale di Napoli potesse essere una buona idea". Ma non solo, c'è anche la Coppa Narciso: "E infatti la coppa Narciso è la seconda coppa della competizione, una delle più importanti e ambite che genera discussioni e sotterfugi tra le squadre".