Ucraina, la League of the Mighty premiata dalla Uefa. Shevchenko: "Stiamo costruendo un ambiente inclusivo"

Dal primo torneo di calcio per amputati , la League of the Mighty, fino all'esordio in amichevole della nazionale : la Federcalcio ucraina sta facendo un lavoro stupendo per i calciatori amputati. Un progetto che non è passato inosservato e a un anno dalla nascita è stato premiato dalla Uefa con il prestigioso Uefa Football Awards 2025, nella categoria associazioni nazionali. Un importante riconoscimento internazionale con la cerimonia che si è svolta durante il Forum UEFA RESPECT a Zurigo, in Svizzera.

Ucraina, premio per la League of the Mighty. Le parole di Shevcheno e Balbek

Il presidente della Federcalcio ucraina Andriy Shevchenko ha dichiarato: "In Ucraina ci sono più di tre milioni di persone con disabilità e questo numero continua a crescere a causa dell'invasione su larga scala da parte della Russia. Credo che dobbiamo ripensare il concetto stesso di disabilità e concentrarci non sulle limitazioni, ma sulle capacità di questi individui. È questo l'ambiente inclusivo che stiamo costruendo". "Il calcio per amputati è uno sport riconosciuto a livello mondiale, ma in Ucraina ha un significato ancora più profondo. La maggior parte dei nostri giocatori sono veterani: giovani e determinati che, solo pochi anni fa, erano civili che giocavano a calcio nel tempo libero. Oggi tornano in campo non come vittime, ma come atleti. Stiamo costruendo uno spazio in cui non sono definiti da ciò che hanno perso, ma dalla loro forza, dalla loro resilienza e dal loro enorme potenziale. Attraverso questa lente, il mondo vede il volto della società ucraina: inclusiva, determinata e indistruttibile", ha dichiarato Olena Balbek, consigliere del presidente dell'UAF per la comunicazione e i progetti sociali.

"Stiamo preparando il primo campionato ufficiale per amputati"

Nel comunicato si legge: "Prima del lancio della League of The Mighty, in Ucraina esistevano solo quattro squadre di calcio amatoriali per amputati. In meno di un anno, l'iniziativa guidata dall'UAF ha riunito 13 squadre di tutto il Paese. Il progetto ha offerto un percorso di ritorno allo sport e al recupero a veterani, donne di servizio e persone con amputazioni agli arti o disabilità motorie, utilizzando il calcio come strumento di riabilitazione fisica ed emotiva. Questo fine settimana si svolgerà il secondo torneo di calcio per amputati in tutta l'Ucraina, mentre parallelamente l'Associazione si sta preparando a lanciare il primo campionato ufficiale di calcio per amputati nella storia dell'Ucraina".