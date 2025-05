Addio a Gianni Vasino: è scomparso il volto storico di 90' minuto

Il commosso saluto di Telenord

Da anni collaborava con diverse televisioni private: per l'emittente ligure Telenord realizzò un gran colpo, convincendo il cardinale Tarcisio Bertone, allora arcivescovo di Genova e poi Segretario di Stato vaticano durante il pontificato di Benedetto XVI, come telecronista per Sampdoria-Juventus (11 gennaio 2004) e per Genoa-Torino. "Siamo addolorati per la scomparsa di un grande professionista che ha fatto parte della nostra famiglia televisiva scrivendo una pagina memorabile con le telecronache al Ferraris insieme con il cardinal Tarcisio Bertone. Porgiamo commossi le nostre condoglianze alla famiglia", il commento dell'editore di Telenord Monti insieme con il padre Alberto, fondatore del gruppo