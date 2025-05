FIFA, nuove misure per combattere il razzismo. Ampliato il Mondiale femminile 

Novità importanti, quelle annunciate dal Consiglio della FIFA per quanto riguarda la Coppa del Mondo femminile e la guerra alla discriminazione e al razzismo nel calcio. In particolar modo, in linea con la posizione globale contro il razzismo adottata da tutte le Associazioni Membro al Congresso dello scorso anno, è stata approvata una revisione del Codice Disciplinare FIFA (FDC), che include una serie di misure volte a contrastare i comportamenti discriminatori.

Le nuove misure contro il razzismo del Codice Disciplinare FIFA

Le novità sul Mondiale femminile

In particolar modo, tra le nuove misure contro i comportamenti discriminatori del Codice Disciplinare FIFA, vi è l', con il limite ora fissato a 5 milioni di franchi svizzeri rispetto al milione precedente. I giocatori, funzionari e vittime potranno poi denunciare gli abusi per facilitare l'azione contro i responsabili. I club e le AM saranno poi, con il compito di bandire dagli stadi le persone colpevoli di abusi razzisti.Novità anche per quanto riguarda il Mondiale femminile . Dall'edizione del 2031, infatti, il numero di partecipanti sarà ampliato a 48 squadre. Una decisione che amplierà significativamente la rappresentanza, permettendo anche l'accelerazione degli investimenti nel calcio femminile a livello mondiale. La Coppa del Mondo si. Inoltre, la FIFA ha sviluppato una strategia per offrire opportunità alle donne afghane, attraverso sostegno a progetti specifici, attività di advocacy e impegno diplomatico con gli attori interessati in Afghanistan, sforzi per migliorare le opportunità di gioco/sostegno per gli attori al di fuori dell'Afghanistan.