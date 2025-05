Coppa Italia, da contentino a obiettivo irrinunciabile: Milan e Bologna, vietato sbagliare

Da una parte la necessità di vincere per trovare un sorriso in una stagione negativa, dall’altra un vero e proprio appuntamento con la storia. Milan e Bologna si affrontano questa sera in una finale di Coppa Italia che forse mai come questa volta significa un qualcosa in più. In palio, infatti, non c’è solo un trofeo che nella sua storia è stato spesso bistrattato, considerato alla stregua di un content