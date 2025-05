La FIFA accoglie con favore il parere UE sugli agenti

La FIFA accoglie con favore il parere emesso oggi dall'Avvocato generale della Corte di giustizia dell' Unione europea in relazione al Regolamento FIFA sugli agenti di calcio (FFAR).

In linea con il parere odierno, la FIFA ritiene che le FFAR, che sono il risultato di un processo di consultazione lungo e inclusivo, siano pienamente giustificate e forniscano un quadro trasparente, ragionevole e proporzionato per contribuire a risolvere le carenze sistemiche nel sistema di trasferimento dei giocatori e proteggere la stabilità delle squadre e l'integrità delle competizioni calcistiche. La FIFA è fiduciosa che la Corte di giustizia dell'Unione europea seguirà le conclusioni chiave del parere odierno. Avendo raggiunto progressi sostanziali in questo settore di importanza strategica dal 2017, la FIFA rimane impegnata a modernizzare il quadro normativo del calcio e ad aumentare la trasparenza, l'integrità e l'equità del sistema dei trasferimenti.