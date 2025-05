Serie A finale grande bellezza, dallo scudetto alla salvezza passando per l'Europa

Forse il gioco e l'intensità non saranno all'altezza della Premier, ma una Serie A così combattuta non si vedeva da anni. E allora, al netto delle polemiche ci sono e potrebbero esserci per trovare la data per l'ultima di campionato e l'eventuale spareggio, vedere un campionato così combattuto è uno spettacolo. Perché lo show non riguarda solo lo scudetto (Napoli e Inter) ma anche la lotta per l'Europa e quella per la salvezza. Due giorna