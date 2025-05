Ufficiale, Farioli lascia l'Ajax: "Visioni diverse tra me e la società"

Francesco Farioli lascia l'Ajax: il tecnico italiano ha comunicato alla società olandese la sua decisione, arrivata all'indomani della fine della stagione. I "Lancieri" sono stati beffati nella corsa finale dal Psv Eindovhen, che si è laureato campione d'Olanda, con un punto di vantaggio sull'Ajax, mentre il cammino europeo, si è interrotto agli ottavi di finale di Europa League. “Francesco Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax dopo un’attenta riflessione. L’allenatore ha informato il consiglio di amministrazione del club della sua decisione”. Questo il comunicato con il quale il club ha ufficializzato la decisione del tecnico, chiamato ora a scegliere il suo futuro.

Farioli: "Il momento migliore per separarci" "Essere il primo allenatore non olandese dell'Ajax dal 1998 e il primo italiano in assoluto del club è stato un privilegio assoluto", le parole di Farioli: "Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell'Ajax, ma abbiamo visioni e tempi diversi sul modo in cui dovremmo lavorare e operare per raggiungere questi obiettivi. Date queste differenze nei principi e nelle basi del progetto, sento nel profondo del mio cuore che questo è il momento migliore per separarci".

