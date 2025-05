Quanto calcio agli Internazionali: tutti i calciatori e non solo presenti al tennis

Si sono conclusi gli Internazionali di Tennis di Roma . La Capitale per una settimana è diventata il fulcro dello sport. Ad assistere dagli spalti agli incontri sulla terra rossa, sono state tante le stelle, soprattutto del mondo del calcio. Un via vai di calciatori, dirigenti e allenatori molto denso nel Foro Italico, tra i campi e le lounge.

Zaccagni, ma anche Hummels, Allegri e De Rossi: tutti i presenti

Sono stati tanti i calciatori ad assistere agli incontri, su tutti gli interisti Barella, Correa e Bastoni, ma anche i laziali Zaccagni, presente con la moglie Chiara, Patric e Alessio Romagnoli. Per quanto riguarda la Roma, sono stati avvistati Hummels e Gollini, oltre a El Shaarawy e Pisilli, presenti nella lounge vip dove vi erano anche i due calciatori della Fiorentina Cataldi e Fagioli, l'ex arbitro Rizzoli e gli ex calciatori Galante e Corradi. Prima della finale di Coppa Italia, al Foro Italico si è recato anche Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan. Presenti anche Max Allegri e Daniele De Rossi, allenatori attualmente senza panchina.

Le star della Fic dello Stadio Centrale

Non solo calcio: anche la conduttrice Simona Branchetti, le attrici Anna Safroncik e Marilina Succo, Marzio Perrelli e Diamara Parodi Delfino. “Accogliere i nostri ospiti in un contesto come questo significa offrire un’esperienza che va oltre il tennis: è un incontro tra sport, eleganza e relazioni d’eccellenza", ha dichiarato Ilaria De Grenet, punto di riferimento della Fic, uno degli spalti più ambiti dello Stadio Centrale. "Ogni dettaglio è pensato per riflettere lo stile e la raffinatezza di un pubblico selezionato, fatto di protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. Il Foro Italico, in questi giorni, diventa un vero e proprio salotto a cielo aperto, dove l’eccellenza italiana si racconta anche fuori dal campo”.