La scoperta clamorosa: uno studio ha rivelato che una leggenda del calcio è parente del nuovo Papa

Papa Leone XIV e il mondo dello sport sono molto legati. Dalla grande passione per il tennis da lui mai nascosta a quella per il calcio, con una passione particolare per una squadra, esplicitata dal "Forza Roma" dichiarato in un video già divenuto virale. Ma non è qui. Infatti, come riportato dal The Sun, Geneanet, piattaforma che si occupa di tracciare gli alberi genealogici, ha voluto analizzare quello del Pontefice, scoprendo una linea di parentela con un'icona del mondo del calcio.