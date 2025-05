Lotta salvezza, gli ultimi novanta minuti di paura e cinque squadre in bilico

La lotta scudetto è tra due squadre, quella per l'Europa tra quattro. Ma la vera bagarre è in coda al campionato dove si vivranno 90 minuti di paura, incroci e speranza. La 37° giornata, infatti, ha portato in dote soltanto solo la salvezza del Cagliari, vincitore 3-0 nello scontro diretto sul Venezia. Tutte le altre squadre coinvolte dovranno sudare fino all'ultima goccia di sudore per non accompagnare il Monza all'inferno. Le squadre che rischiano di