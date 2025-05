Farioli: "Cerco un club che lotti insieme a me". L'ex Ajax vuole la Serie A o la Premier

Farioli vuole la Premier o la Serie A

Non solo la Roma, su Farioli sono uscite voci riguardo anche l'interesse del Braga, anche se questa pista pare difficile, dato che l'allenatore nativo di Barga, in provincia di Lucca, vorrebbe un'esperienza in Serie A o in Premier League. "Non mi interessa quanto sia grande il prossimo club. All'Ajax non contava il marchio o il logo, ma il modo di fare le cose. Devo trovare un club disposto a lottare insieme per qualcosa", così ha concluso l'allenatore.