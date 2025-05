Sfs porta a Torino l’innovazione delle venue sportive

Tra gli interventi più attesi:

Cristiana Pace – Founder & CEO di Enovation Consulting, sul ruolo della sostenibilità nelle venue sportive.

Gregor Fietze – AEG Global Partnerships – Uber Arena (Berlino), con una case history internazionale sul modello di arena connessa.

Luca Usai – New Business & Special Project Manager di Vivo Concerti, e Franco Morelli – Managing Director della Kings League Italy, per un focus sullo stadio come piattaforma di intrattenimento e spettacolo dal vivo.

Francesco Gianello e Paolo Monguzzi – Juventus FC, per esplorare la trasformazione dell’Allianz Stadium in chiave digitale e fan-centric.

Andrea Santini – Sport e Salute, con un intervento sull’uso multifunzionale degli impianti pubblici.

Andrea Peron – Adobe, e Giuseppe Papaianni – AWS, che illustreranno come la personalizzazione e l’intelligenza dei dati stiano trasformando il fan journey in esperienze digitali su misura.



La giornata, scandita da conferenze, momenti di networking e un tour esclusivo dello stadio, si propone come un punto di riferimento per professionisti, manager sportivi, enti pubblici e aziende tecnologiche.



"Con SFS Snack portiamo contenuti verticali e di qualità in tutto il mondo, creando occasioni di confronto tra i protagonisti dell’industria sportiva. Torino rappresenta una tappa importante per parlare di venue come ecosistemi complessi, capaci di generare valore ben oltre l’evento sportivo".

– Gianfilippo Valentini, CEO di SFS.



"Organizzare momenti come questo ci permette di contribuire in modo concreto alla crescita dell’ecosistema sportivo. Siamo convinti che la condivisione di best practice e l’incontro tra professionisti siano la chiave per alimentare innovazione e sviluppo nel settore".

– Massimo Tucci, Direttore di SFS.