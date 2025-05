Del Piero diventa allenatore. Tifosi della Juve scatenati: "Ti vogliamo in panchina"

"Da oggi potete anche chiamarmi “Mister”…": così Alessandro Del Piero ha annnciato il conseguimento del patentino da allenatore Uefa Pro. La leggenda della Juventus ha terminato il corso di Coverciano concludendo con la tesi mostrata sui social: "Uno per tutti (Tutti per uno), l'allenatore ieri e oggi, perché non è lo stesso", questo il titolo. Il suo post su Instagram è stato invaso dai commenti dei tifosi della Juventus che hanno risposto con un'unica voce: "Ti aspettiamo in panchina". D'altronde, per i tifosi bianconeri, in un modo o nell'altro Del Piero nella Juve deve esserci, per forza.