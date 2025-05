Napoli, all in per l’ultima: anche gli infortunati in panchina 

L’ultimo allenamento prima della tempesta di emozioni. Il Napoli si prepara alla partita dell’anno: domani al Maradona, alle 20.45, è in gioco la storia contro il Cagliari. Per l’occasione, Conte convocherà e porterà in panchina la squadra al completo; compresi Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka, tutti reduci da infortunio. Jesus ha finito la stagione, mentre le condizioni dei due colleghi saranno valutate fino alla rifinitura di domani mattina. L’idea è che il tecnico confermerà dall’inizio la stessa formazione di Parma: 4-2-3-1 con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola nella linea; Anguissa e Gilmour in mediana; Politano, Raspadori e McTominay alle spalle di Lukaku.