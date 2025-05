Icardi contro Wanda Nara, il durissimo sfogo sui social: "Spero che la giustizia la punisca" 

C’eravamo tanto amati. Il divorzio tra l’ex centravanti dell’ Inter Mauro Icardi e la showgirl argentina Wanda Nara ogni giorno vive un nuovo capitolo. L’attaccante sudamericano pochi giorni fa aveva festeggiato la vittoria del titolo con il Galatasaray , ma a livello personale ha poco da festeggiare. La separazione dalla sua ormai ex moglie vive quotidiane criticità, e nelle ultime ore è andata in scena l’ultima puntata della guerra mediatica tra i due.

Icardi, nuove accuse a Wanda Nara

Il centravanti del Galatasaray, nel cuore della notte, ha denunciato quello che sarebbe l’ennesimo sopruso dell’ex moglie. “E’ l’una e mezza di notte in Turchia e sono ancora qui ad aspettare la chiamata delle mie figlie come avevamo concordato con il Ministerio Publico Tutelar - denuncia Mauro Icardi sul proprio profilo Instagram - sono sei mesi che va avanti così. Disattendono gli ordini di un giudice, disobbediscono alle indicazioni di una psicologa del pubblico ministero che si occupa della salute mentale delle mie figlie, disobbediscono agli ordine del tutore dei minori”. La chiusura della denuncia di Icardi chiama ovviamente in causa Wanda Nara. “Spero che la giustizia sanzioni la madre delle mie figlie - conclude Icardi - lotterò contro tutto e contro tutti per ottenere l’affidamento delle mie figlie”.