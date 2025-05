Marchisio punge la Juve: "Sarebbe una stagione deludente se...". E sul Napoli invece non ha dubbi

TORINO - Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. L’aforisma di Giampiero Boniperti resta nel cuore e nella mente degli ex giocatori juventini che nel corso delle stagioni hanno avuto modo di indossare la casacca bianconera. E anche nei giudizi, alla fine, il risultato resta al centro di ogni discussione. L’ex centrocampista Claudio Marchisio , a margine delle finali della Kings League, parla della stagione della Juventus .

Juve, le parole di Marchisio

"Se la Juve centrerà la Champions sarà una stagione positiva, in caso contrario sarebbe di nuovo un'annata deludente - afferma l’ex capitano - non è semplice dare un giudizio su Tudor perché è subentrato a campionato in corso, non sta a me giudicare se meriti la conferma, dipenderà dalla società. La finale di Champions League? Auguri all’Inter non ne faccio, che vinca il migliore”.

Marchisio parla della lotta scudetto

“Chi parte in vantaggio ha meno margine di errore - sottolinea ancora Marchisio - il Napoli gioca in casa e questo può essere un fattore decisivo. Ma l’Inter avrà un grande seguito di tifosi pronti a spingere la squadra fino all’ultimo. Sulla carta, però, credo che il Napoli sia leggermente favorito”.