Il bomber di oggi Riccardo Orsolini e il bomber di ieri Roberto Pruzzo alla decima edizione del Premio Cesarini

C’è grande attesa per la Decima Edizione del Premio Renato Cesarini, in programma martedì a Civitanova Marche (Mc). Tra gli ospiti d’onore l’Ambasciatore in Italia del Principato di Monaco S.E. Anne Eastwood, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, l'ex Presidente della Roma Rosella Sensi, il bomber del Bologna Riccardo Orsolini fresco vincitore della Coppa Italia, la bandiera giallorossa Roberto Pruzzo, il portiere del ‘Milan degli Immortali’ Sebastiano Rossi, il campione del mondo e bandiera della Juventus Franco Causio, l’allenatore recordman di promozioni dalla D alla A Fabrizio Castori, gli allenatori Giuseppe Iachini e Serse Cosmi, Massimo Briaschi, il DG Lube Civitanova Giuseppe Cormio e altri.