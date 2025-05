Buffon premia i vincitori della Finale Nazionale DCPS: "Onore nell'essere qui"

Si conclude la due giorni per le finali nazionali DCPS a Tirrenia: 68 gare giocate per l’assegnazione dei tre titoli nazionali. Premiazione con un ospite speciale nel centro di preparazione olimpiaca. Infatti è stato il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon a consegnare i premi ai vincitori. “Ci sono davvero tanta soddisfazione e tanto onore nell’essere qui", afferma la leggenda del calcio italiano. "Riceviamo moltissimo da questi ragazzi". Poi lo stesso Buffon ha ricevuto un premio dal responsabile nazionale della DCPS, Giovanni Sacripante: un pallone in una teca, con le firme degli atleti della DCPS presenti in questa Finale Nazionale di Tirrenia. “Questo è il pallone d’oro che non ho mai vinto…”, ha sorriso Buffon. “Sono riuscito a portare a casa un trofeo di grande prestigio morale”. Una giornata speciale anche per la presenza dell'arbitro internazionale Maurizio Mariani che ha diretto la finale del livello 3.